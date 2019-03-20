Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку Brexit
Франция и Италия, входящие в Евросоюз, готовы заблокировать отсрочку выхода Великобритании из содружества на саммите ЕС 21 - 22 марта.
- Каждый день отсрочки повышает неопределенность и экономический ущерб от этой ситуации, - подчеркнули представители обеих стран.
К слову, позицию Франции и Италии могут поддержать и другие страны Западной Европы, в первую очередь - Люксембург. В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход.
Большинство стран Евросоюза не видят смысла в затягивании процедуры выхода, сообщает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января этого года стало известно о том, что британский премьер Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit. По мнению политика, подобное голосование может нанести ущерб единству страны.
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
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