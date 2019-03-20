2019-03-20T13:55:42+03:00
В мире

Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку Brexit

Их представители заявили о том, что не видят причин в затягивании процедуры
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку BrexitДве страны Евросоюза заблокируют отсрочку BrexitФото: REUTERS
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Франция и Италия, входящие в Евросоюз, готовы заблокировать отсрочку выхода Великобритании из содружества на саммите ЕС 21 - 22 марта.

- Каждый день отсрочки повышает неопределенность и экономический ущерб от этой ситуации, - подчеркнули представители обеих стран.

К слову, позицию Франции и Италии могут поддержать и другие страны Западной Европы, в первую очередь - Люксембург. В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход.

Большинство стран Евросоюза не видят смысла в затягивании процедуры выхода, сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января этого года стало известно о том, что британский премьер Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit. По мнению политика, подобное голосование может нанести ущерб единству страны.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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