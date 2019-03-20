2019-03-20T13:50:26+03:00
Политика

Эксперт: смена президента Казахстана не повлияет на отношения республики и России

Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов указал на то, что два государства очень много связывает
Елена Гильманова
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Новый глава Казахстана Касым-Жомарт ТокаевНовый глава Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: REUTERS
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Вступление спикера сената казахского парламента Касым-Жомарта Токаева в должность президента Республики Казахстан не повлияет на двусторонние отношения Москвы и Астаны. Такое мнение высказал директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

В комментарии агентству RT, эксперт отметил, что смена президента республики не повлияет на отношения Казахстана и России поскольку «нас очень многое связывает: общая граница, общие приграничные проекты».

Солозобов указал на важность транзитных путей, которые связывают две страны, так три четверти транзита Казахстана идёт через территорию России, а «для России Казахстан является фактором внутренней стабильности и безопасности». Также он указал на «важнейшие транзитные пути из Китая в Европу».

Характеризуя фигуру приемника оставившего пост президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, эксперт отметил, что Токаев является опытным дипломатом, который был и премьером, и главой сената. По словам Солозобова, это может говорить «о том, что это человек, имеющий понятие, как управлять государством». «Очень интеллектуальный, хладнокровный политик, хорошо относящийся к России. Это очень удачный выбор», — добавил он.

Напоним, 19 марта Назарбаев, руководивший Казахстаном в течение 30 лет, подал в отставку. Политик выступил с официальным обращением к жителям Казахстана. Как выяснилось, исполнять обязанности главы государства до следующих президентских выборов в Казахстане будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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