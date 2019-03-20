2019-03-20T13:54:25+03:00
Политика

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Президент США пригласил капитана клуба "Вашингтон" и других его игроков отметить получение Кубка Стэнли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 годаАлександр Овечкин играет в НХЛ с 2005 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп решил организовать встречу с игроками хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", которые в прошлом году впервые в истории КХЛ выиграли Кубок Стэнли.

Ожидается, что празднование победы состоится в Белом доме в понедельник, 25 марта. На мероприятии уже наверняка будет присутствовать капитан команды, россиянин Александр Овечкин.

"Мы узнали об этом только сегодня, так что я даже не знаю, что сказать. Я взволнован. Визит в Белый дом - это круто", — цитирует Washington Post хоккеиста.

Между тем, отдельные игроки клуба оказались не столь рады полученному приглашению. Известно, что по меньшей мере двое из них уже отказались встречаться с Трампом. Речь идет о темнокожем форварде Деванте Смит-Пелли, который обвинил президента в расизме, и его друге Бретте Коннолли.

Что касается Овечкина, то ранее американский лидер неоднократно отмечал его успехи и заслуги перед столичным клубом. Сайт kp.ru писал о том, что во время последней двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп даже подарил ему майку и шайбу этого известного хоккеиста.

Овечкин опять переписал русский рекорд НХЛ .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вышинский: Дело против меня развалится
Умер оперный певец Сергей Балашов
Умер Анатолий Адоскин - народный артист России
Центробанк установил официальные курсы валют на 21 марта
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента
Китай хочет отказаться от закупок Boeing 737 Max
Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2 миллиарда евро за нарушение норм конкуренции
Гройсман признал, что МВФ фактически руководит Украиной
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминизму
Медведев заявил о продолжении переезда ряда министерств в комплекс "Москва-Сити"
МИД РФ призвал США вернуться к совместным усилиям по обеспечению мира
В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
Защита Керимова обжалует обвинения французской прокуратуры в уклонении от уплаты налогов
Японская компания прекратит поставки жизненно важных лекарств в Россию
Владимир Путин принял отставку главы Алтая Александра Бердникова
Эксперт: смена президента Казахстана не повлияет на отношения республики и России
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны Астаны в Нурсултан
Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку Brexit
У берегов Южной Кореи вспыхнул нефтяной танкер: погибли два человека
Премьер Австралии вызвал турецкого посла после заявления Эрдогана