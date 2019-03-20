Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-20T13:54:25+03:00

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Президент США Дональд Трамп решил организовать встречу с игроками хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", которые в прошлом году впервые в истории КХЛ выиграли Кубок Стэнли.

Ожидается, что празднование победы состоится в Белом доме в понедельник, 25 марта. На мероприятии уже наверняка будет присутствовать капитан команды, россиянин Александр Овечкин.

"Мы узнали об этом только сегодня, так что я даже не знаю, что сказать. Я взволнован. Визит в Белый дом - это круто", — цитирует Washington Post хоккеиста.

Между тем, отдельные игроки клуба оказались не столь рады полученному приглашению. Известно, что по меньшей мере двое из них уже отказались встречаться с Трампом. Речь идет о темнокожем форварде Деванте Смит-Пелли, который обвинил президента в расизме, и его друге Бретте Коннолли.

Что касается Овечкина, то ранее американский лидер неоднократно отмечал его успехи и заслуги перед столичным клубом. Сайт kp.ru писал о том, что во время последней двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп даже подарил ему майку и шайбу этого известного хоккеиста.

Овечкин опять переписал русский рекорд НХЛ .

ИСТОЧНИК KP.RU