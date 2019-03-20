Защита Керимова обжалует обвинения французской прокуратуры в уклонении от уплаты налогов

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-20T14:15:44+03:00

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Российский бизнесмен Сулейман Керимов, которому французские власти ранее предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, в настоящий момент находится в Москве. Об этом заявил помощник Керимова в Совете Федерации, где он представляет Дагестан, Алексей Красовский.

Представитель Керимова также подчеркнул, что обвинения, выдвинутые в адрес сенатора, незаконны и необоснованны. "Сулейман Керимов находится на своем рабочем месте в Москве. Его адвокаты обжалуют незаконное и необоснованные обвинения", - приводит ТАСС слова Красовского.

По данным французских властей, Сулейман Керимов приобрел несколько объектов недвижимости на Лазурном берегу по цене намного ниже рыночной с помощью серии перепродаж, что позволяет обвинить его в уклонении от уплаты налогов. Французские СМИ сообщают, что сам бизнесмен добровольно явился в здание прокуратуры Ниццы и обязался выплатить за свое освобождение залог в размере 20 млн евро,

ИСТОЧНИК KP.RU