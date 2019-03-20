Японская компания прекратит поставки жизненно важных лекарств в Россию

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-20T14:14:15+03:00

Ожидается, что ситуация никак не повлияет на обеспечение граждан РФ препаратами данного типа

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Японская компания "Такеда Фармасьютикалс" сообщила о прекращении поставок в Россию трех лекарственных препаратов, входящих в список важнейших и жизненно необходимых. Речь идет о Амитриптилине Никомеде, Метронидазол Никомеде и Атенололе Никомеде, цены на которые обычно устанавливаются государством.

Первый препарат является антидепрессантом, второй - противомикробный, а третий применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях.

"Решение о прекращении поставок данных лекарственных препаратов обусловлено глобальным пересмотром продуктового портфеля компании, а также необходимостью переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов", - говорится в документе, размещенном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

В компании уверяют, что данная ситуация никак не скажется на обеспечении россиян жизненно важными лекарствами, поскольку на нашем рынке содержится большое количество препаратов, имеющих идентичные международные непатентованные названия. Японская же продукция перестанет поступать в продажу с апреля.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с полок аптек в РФ исчезли также несколько сиропов от кашля. Росздравнадзор заподозрил их в неблагоприятном влиянии на сердечно-сосудистую систему и запретил к продаже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697419" frameborder="0"></iframe> Пять худших способов лечения.Секс, голод, радиация, клизмы и табак - что их объединяет? А то, что раньше всё это считалось чуть ли не панацеей!

ИСТОЧНИК KP.RU