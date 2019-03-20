2019-03-20T14:27:24+03:00
Политика

Медведев заявил о продолжении переезда ряда министерств в комплекс "Москва-Сити"

Глава правительства также поручил создать специальный кластер для размещения федеральных органов исполнительной власти
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился о формировании в бизнес-центре "Москва-Сити" кластера для размещения ряда министерств и федеральных агентств. Предполагается, что финансовая модель соответствующей программы будет рассчитана к 15 апреля.

"Признать целесообразным создание комплексной программы, предусматривающей формирование в Московском международном деловом центре "Москва-Сити" имущественного кластера для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им организаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В разработке проекта примут участие Росимущество, правительство Москвы, Минэкономразвития, Минфин и "Дом.РФ". Анализ объектов недвижимости, где будут размещаться офисы министерств и агентств, будет завершен к 30 апреля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о переезде ряда федеральных органов исполнительной власти в "Москву-Сити". В бизнес-центр переедут Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи, а также подведомственные им агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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