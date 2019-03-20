2019-03-20T14:41:46+03:00
Политика

Гройсман признал, что МВФ фактически руководит Украиной

Именно фонд вынуждает киевские власти поднимать цены на газ для населения в обмен на новые транши
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Цены на газ для населения Украины были увеличены до 315 долларов за тысячу кубометровЦены на газ для населения Украины были увеличены до 315 долларов за тысячу кубометровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Международный валютный фонд фактически управляет страной, формируя политику тарифообразования и устанавливая цены на газ для населения.

Так, например, именно по требованию МВФ киевские власти вынуждены были увеличить стоимость на "голубое топливо" до 315 долларов за тысячу кубометров, иначе рисковали остаться без траншей.

"Если бы это зависело от меня, то, возможно, его цена была бы другой, но это международные обязательства Украины", - сказал Гройсман во время выступления перед сотрудниками завода "Шредер" в Тернополе.

Напомним, что тарифы на газ для населения незалежной стремительно растут последние несколько лет. Если в 2013 году тысячу кубометров газа можно было купить за 90 долларов, то уже в 2016-м газ она обходилась уже в 255 долларов. При этом в ноябре прошлого года киевские власти опять подняли тарифы еще на 23,5%. За следующие 14 месяцев повышение произойдет еще дважды.

Сайт kp.ru писал о том, что украинские тарифы на газ должны достичь европейского уровня, иначе МВФ перестанет выделять Киеву деньги. Ранее фонд уже заблокировал один из траншей на 500 миллионов евро, поскольку не были выполнены все условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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