Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента
Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева в связи со вступлением в должность президента Казахстана. Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Казахстаном будет расти во всех областях.
"В России Вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме, текст которой был опубликован на сайте Кремля.
В письме Токаеву президент России также отметил, что Москва и Астана будут взаимодействовать в "решении актуальных вопросов международной повестки дня". "Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - отмечается в телеграмме.
Спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял пост президента Казахстана после заявления первого главы республики Нурсултана Назарбаева об отставке. Церемония принятия Токаевым присяги состоялась в среду, 20 марта.
Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU