Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-20T14:56:20+03:00

Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева в связи со вступлением в должность президента Казахстана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева в связи со вступлением в должность президента Казахстана. Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Казахстаном будет расти во всех областях.

"В России Вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме, текст которой был опубликован на сайте Кремля.

В письме Токаеву президент России также отметил, что Москва и Астана будут взаимодействовать в "решении актуальных вопросов международной повестки дня". "Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - отмечается в телеграмме.

Спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял пост президента Казахстана после заявления первого главы республики Нурсултана Назарбаева об отставке. Церемония принятия Токаевым присяги состоялась в среду, 20 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU