2019-03-20T14:48:09+03:00
В мире

Китай хочет отказаться от закупок Boeing 737 Max

Данную серию самолетов Пекин планировал закупить у Вашингтона после подписания торгового договора [видео]
Елена Гильманова
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КНР может отказаться от закупок Boeing 737 MaxКНР может отказаться от закупок Boeing 737 MaxФото: REUTERS
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Китай намерен отказаться от закупок самолета серии Boeing 737 MAX, включенный в список товаров для экспорта из США по условиям будущего торгового соглашения.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает о том, что Пекин планировал закупить у Вашингтона самолетов Boeing 737 MAX, выпускаемые в четырех модификациях. Они фигурировали в китайском списке экспортных американских товаров, который КНР могла бы поставлять по условиям возможного в рамках договоренности о выравнивании торгового баланса с США. Однако Китай принял решение отказаться от закупок лайнеров данной серии ради безопасности воздушных перевозок.

На данный момент Вашингтон с Пекином находятся на финальной стадии обсуждения торговой сделки, и близки к тому, чтобы положить конец «торговой войне», заключив соглашение. Ранее Китай выразил надежду, что в результате торговых переговоров с ША будет заключено взаимовыгодное соглашение.

Ранее Министерство транспорта США приступило к проверке сертификации Boeing 737 MAX, чтобы выяснить, насколько законно было решение американского Федерального управления гражданской авиации FAA о вынесении разрешения на полеты данных лайнеров. Минтранс усомнился в безопасности данных лайнеро всязи с двумя тргедиями: крушением Boeing 737 MAX недалеко от аэропорта столицы Эфиопии, а ранее и в Индонезии.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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