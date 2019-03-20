2019-03-20T15:00:22+03:00
Экономика

Центробанк установил официальные курсы валют на 21 марта

Евро и доллар немного потеряли в стоимости относительно рубля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
ЦБ установил курсы доллара и евро на четвергЦБ установил курсы доллара и евро на четвергФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Центральный банк России установил официальные курсы валюты на четверг, 21 марта.

Так, стоимость доллара составила 64,2803 рубля, а евро 72,9389 рубля. Относительно показателей за среду американская валюта подешевела на 0,06%, а европейская на 0,08%. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.

Стоит отметить, что еще несколько дней назад торги на Московской бирже демонстрировали рост цен на евро и понижение стоимости доллара. Американская валюта находилась на уровне 64,77 рублей. Европейская же держалась в районе 73,48 рублей.

"КП" писала о том, что, согласно оценкам экспертов, в 2019 году доллар будет находиться в диапазоне от 64 до 69 рублей. Основная неопределенность в данной ситуации связана с санкциями и степенью их жестокости. При этом снизить зависимость экономики России от иностранного капитала властям все же удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вышинский: Дело против меня развалится
Умер оперный певец Сергей Балашов
Умер Анатолий Адоскин - народный артист России
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента
Китай хочет отказаться от закупок Boeing 737 Max
Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2 миллиарда евро за нарушение норм конкуренции
Гройсман признал, что МВФ фактически руководит Украиной
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминизму
Медведев заявил о продолжении переезда ряда министерств в комплекс "Москва-Сити"
МИД РФ призвал США вернуться к совместным усилиям по обеспечению мира
В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
Защита Керимова обжалует обвинения французской прокуратуры в уклонении от уплаты налогов
Японская компания прекратит поставки жизненно важных лекарств в Россию
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Владимир Путин принял отставку главы Алтая Александра Бердникова
Эксперт: смена президента Казахстана не повлияет на отношения республики и России
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны Астаны в Нурсултан
Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку Brexit
У берегов Южной Кореи вспыхнул нефтяной танкер: погибли два человека
Премьер Австралии вызвал турецкого посла после заявления Эрдогана