Центробанк установил официальные курсы валют на 21 марта

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-20T15:00:22+03:00

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Центральный банк России установил официальные курсы валюты на четверг, 21 марта.

Так, стоимость доллара составила 64,2803 рубля, а евро 72,9389 рубля. Относительно показателей за среду американская валюта подешевела на 0,06%, а европейская на 0,08%. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.

Стоит отметить, что еще несколько дней назад торги на Московской бирже демонстрировали рост цен на евро и понижение стоимости доллара. Американская валюта находилась на уровне 64,77 рублей. Европейская же держалась в районе 73,48 рублей.

"КП" писала о том, что, согласно оценкам экспертов, в 2019 году доллар будет находиться в диапазоне от 64 до 69 рублей. Основная неопределенность в данной ситуации связана с санкциями и степенью их жестокости. При этом снизить зависимость экономики России от иностранного капитала властям все же удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU