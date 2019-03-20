Умер Анатолий Адоскин - народный артист России

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-20T15:21:28+03:00

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В Москве на 92-м году жизни умер артист Театра имени Моссовета Анатолий Адоскин. Сообщение об этом было опубликовано на сайте театра.

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 20 марта 2019 года на 92-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Михайлович Адоскин. Дата и время прощания будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении. По предварительным данным, актер театра и кино скончался у себя дома. О причинах его смерти не сообщается.

Анатолий Адоскин родился в 1927 году в Москве. В 1948 году он окончил студию при театре имени Моссовета, где и провел большую часть своей карьеры. Адоскин также сыграл в большом количестве отечественных фильмов, таких как "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" и "Москва-Кассиопея".

ИСТОЧНИК KP.RU