Лавров предупредил об угрозе конфликта с применением ядерного оружия

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-20T15:35:02+03:00

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Разговоры о возобновлении ядерных испытаний и о возможности вывода в космическое пространство ударных боевых систем свидетельствуют о реальной подрыв соглашений по контролю за вооружениями и угрозе конфликта с применением ядерного оружия. Соответствующие заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании конференции по разоружению, которая проходит в Женеве.

«Для России и, надеюсь, для большинства представленных здесь государств такая перспектива неприемлема», - заявил министр. Он отметил, что подобное развитие событий может стать реальностью, если не будет найдена альтернатива линии на дестабилизацию международной обстановки, добавил он.

Министр указал на «кризис вокруг Договора о РСМД», и сообщил, что «пришло время серьезно подумать над тем, как придать процессу контроля над ядерными вооружениями многосторонний характер». По словам Лаврова сокращение ядерных вооружений на российско-американской основе себя исчерпало.

Выступая на конференции Лавров также призвал Вашингтон трезво оценит ситуацию и вернуться к коллективным и совместным усилиям по обеспечению мира и безопасности и сообщил, что Россия готова продлить ещё на пять лет договор о стратегических наступательных вооружениях.

ИСТОЧНИК KP.RU