В Великобритании задержали индийского бизнесмена по обвинению в мошенничестве
В Великобритании задержали индийского предпринимателя Нирава Моди, который находится в международном розыске. Как пишет газета The Times of India, бизнесмен подозревается в мошенничестве на сумму больше 2 млрд долларов.
По информации издания, Моди был задержан на основании ордера Интерпола. Уже 20 марта он может предстать перед судом.
Отметим, что Нирав Моди является племянником индийского бизнесмена и миллиардера Мехула Чокси. Ранее их обоих объявили в розыск Центральным бюро расследований Индии за сговор с представителями Национального банка Пенджаба. Подозревается, что предприниматели присвоили себе 2 млрд долларов из активов банка, а затем сбежали из страны с другими членами семьи. В декабре прошлого года Интерпол выпустил так называемое красное уведомление об аресте Моди и Чокси.
ИСТОЧНИК KP.RU