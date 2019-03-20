В Великобритании задержали индийского бизнесмена по обвинению в мошенничестве

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-20T16:16:17+03:00

По данным издания The Times of India, Нирава Моди подозревается в махинациях на более чем $2 млрд

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В Великобритании задержали индийского предпринимателя Нирава Моди, который находится в международном розыске. Как пишет газета The Times of India, бизнесмен подозревается в мошенничестве на сумму больше 2 млрд долларов.

По информации издания, Моди был задержан на основании ордера Интерпола. Уже 20 марта он может предстать перед судом.

Отметим, что Нирав Моди является племянником индийского бизнесмена и миллиардера Мехула Чокси. Ранее их обоих объявили в розыск Центральным бюро расследований Индии за сговор с представителями Национального банка Пенджаба. Подозревается, что предприниматели присвоили себе 2 млрд долларов из активов банка, а затем сбежали из страны с другими членами семьи. В декабре прошлого года Интерпол выпустил так называемое красное уведомление об аресте Моди и Чокси.

ИСТОЧНИК KP.RU