Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила список стран с самым счастливым населением. Рейтинг составило подразделение Организации Объединенных Наций (ООН) по поиску решений стабильного развития.
Второе место в «счастливом рейтинге» заняла Норвегия. Примечательно, что ни в тройку, ни в пятерку лидеров не вошли южные страны. В топе оказались народы суровых северных стран. Так, третье место досталось Дании, а на четвертом и пятом расположились Исландия и Швейцария.
Далее в списке идут Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия. Интересно, что в первую десятку не вошли жители таких стран как США, Германия, Британия, Франция и Саудовская Аравия, передает сайт «Свободная пресса».
Отмечается, что Россия потеряла девять пунктов в сравнении с прошлым годом и расположилась на 68 позиции.
В ходе своего исследования авторы использовали данные шести факторов: ВВП на душу населения, общую продолжительность жизни, щедрость, соцподдержку, свободу и коррупцию в части их влияния на принятие жизненно важных решений, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU