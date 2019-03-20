Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-20T16:33:10+03:00

Финляндия стала самой счастливой страной в мире по версии ООН Фото: REUTERS

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Финляндия возглавила список стран с самым счастливым населением. Рейтинг составило подразделение Организации Объединенных Наций (ООН) по поиску решений стабильного развития.

Второе место в «счастливом рейтинге» заняла Норвегия. Примечательно, что ни в тройку, ни в пятерку лидеров не вошли южные страны. В топе оказались народы суровых северных стран. Так, третье место досталось Дании, а на четвертом и пятом расположились Исландия и Швейцария.

Далее в списке идут Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия. Интересно, что в первую десятку не вошли жители таких стран как США, Германия, Британия, Франция и Саудовская Аравия, передает сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что Россия потеряла девять пунктов в сравнении с прошлым годом и расположилась на 68 позиции.

В ходе своего исследования авторы использовали данные шести факторов: ВВП на душу населения, общую продолжительность жизни, щедрость, соцподдержку, свободу и коррупцию в части их влияния на принятие жизненно важных решений, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU