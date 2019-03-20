Путин: британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-20T16:36:20+03:00

По словам президента РФ, в развитие важных секторов экономики в рамках нацпроектов планируется вложить сотни миллиардов долларов

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В среду, 20 марта, президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями британского бизнеса. В ходе общения глава государства пригласил предпринимателей принять участие в работе в рамках национальных проектов.

"В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы", - сказал Путин.

Он добавил, что в этом направлении британские компании могли бы принять участие в этой работе, так как «рынок достаточно большой». По словам президента РФ, реализация нацпроектов повлияет на активный рост всего государства и даст возможность для рост бизнеса, включая британский.

Кроме того, Путин пригласил британских бизнесменов поучаствовать в деятельности Петербургского международного экономического форума 6-8 июня. Российский президент выразил благодарность руководителю ВР Роберта Дадли за предложение организовать такую встречу.

ИСТОЧНИК KP.RU