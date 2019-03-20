2019-03-20T16:58:04+03:00
Экономика

В Госдуме объяснили, кто сможет воспользоваться "ипотечными каникулами"

Претендовать на льготы могут те, кому срочно нужны деньги на лечение или в случае, если человек остался без работы
Елена АКИМОВА
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Ипотечные каникулы могут распространиться на все категории заемщиковИпотечные каникулы могут распространиться на все категории заемщиковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуме объяснили, кто может воспользоваться "ипотечными каникулами" и как будет работать сама программа. Инициатива принадлежит главе государства. Владимир Путин заявил, что нужно распространить действие льготного периода на все категории заемщиков.

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по бюджету и налогам Сергей Катасонов уверен, что данная мера поддержки будет нужна многим гражданам, которые попали в сложную финансовую ситуацию. По сути, заемщику дадут время на исправление своих текущих финансовых дел, банк не несет никаких потерь, так как заемщик просто берет паузу, а государству не придется финансировать данное мероприятие.

- Даже ресурсы банка затрагиваются только косвенно. В течении шести месяцев, происходит заморозка долга, потом клиент должен снова начать вносить платежи. Ни о каком списании средств речи не ведется. На мой взгляд, эта мера правильная, — прокомментировал парламентарий ФАН.

Воспользоваться правом на отсрочку смогут те, кто остался без работы или срочно потребовались деньги на дорогостоящее лечение. Еще один случай – это утрата человеком трудоспособности. Но в данном варианте стоит разбираться в проблеме глубже, мало вероятно, что через полгода сможет что-то принципиально измениться.

В 2018 году объем кредитных долгов в России достиг астрономической суммы в 15 трлн руб. Львиная доля пришлась на ипотечные продукты и необеспеченные займы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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