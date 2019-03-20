2019-03-20T17:20:31+03:00
В мире

Гаагский трибунал приговорил экс-лидера боснийских сербов Караджича к пожизненному сроку

Судья заявил, что приговор Караджичу, предусматривающий 40 лет тюремного заключения, является слишком мягким
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший лидер боснийских сербов Радован КараджичБывший лидер боснийских сербов Радован КараджичФото: REUTERS
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В среду, 20 марта, Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге Суд в Гааге приговорил к пожизненному сроку бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.

Объявляя решение апелляционной комиссии, судья Ван Йонсен заявил, что приговор, предусматривающий 40 лет тюремного заключения для 73-летнего Караджича, является слишком мягким.

"Апелляционная палата приговаривает Караджича к пожизненному заключению", - сказал Йонсен.

Напомним, в марте 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии осудил экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича на 40 лет тюремного заключения. Он был задержан в Белграде в июле 2008 года и экстрадирован в Гаагу. Бывшего президента Республики Сербской обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности по 11 пунктам. Спецкор «КП» Дарья Асламова рассказала о своих встречах с Караджичем в годы балканской войны

ИСТОЧНИК KP.RU

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