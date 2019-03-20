Пассажир сдал невозвратные билеты по липовому больничному и теперь может оказаться в тюрьме

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-20T17:39:27+03:00

Пассажир сдал невозвратный билет и теперь может оказаться за решеткой Фото: Иван ВИСЛОВ

В авиакомпании «Аэрофлот» заподозрили, что документ, на основании которого вернули деньги за билеты, ненастоящий

Изменить размер текста: A A

Невозвратные билеты привлекают клиентов своей ценой – стоят они гораздо дешевле любого эконома, но с разницей в том, что если планы поменяются, то вернуть деньги за такой проездной документ не получится. За исключением особых случаев: например, если человек заболел.

Именно таким особым предлогом воспользовался клиент «Аэрофлота». Мужчина купил два дешевых билета на рейс «Москва-Пхукет», но почему-то передумал лететь. Тогда парень и решил, что предоставит больничный и получит назад свои деньги.

Вскоре документ, подтверждающий то, что пассажир болел в день отправления, оказался в авиакомпании, а оставшийся без отдыха на тайских пляжах мужчина, получил назад свои средства.

Но в подлинности бумаги возникли вопросы. После проверок подозрения оправдались: никто ничем не болел. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота.

В итоге служба экономической безопасности «Аэрофлота» обратилась в правоохранительные органы. Теперь ситуацией занимаются полицейские. Если вину пассажира докажут, то ему грозит реальный тюремный срок. Он может провести за решеткой целых два года, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU