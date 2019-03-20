2019-03-20T17:39:27+03:00
Происшествия

Пассажир сдал невозвратные билеты по липовому больничному и теперь может оказаться в тюрьме

В авиакомпании «Аэрофлот» заподозрили, что документ, на основании которого вернули деньги за билеты, ненастоящий
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Пассажир сдал невозвратный билет и теперь может оказаться за решеткойПассажир сдал невозвратный билет и теперь может оказаться за решеткойФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Невозвратные билеты привлекают клиентов своей ценой – стоят они гораздо дешевле любого эконома, но с разницей в том, что если планы поменяются, то вернуть деньги за такой проездной документ не получится. За исключением особых случаев: например, если человек заболел.

Именно таким особым предлогом воспользовался клиент «Аэрофлота». Мужчина купил два дешевых билета на рейс «Москва-Пхукет», но почему-то передумал лететь. Тогда парень и решил, что предоставит больничный и получит назад свои деньги.

Вскоре документ, подтверждающий то, что пассажир болел в день отправления, оказался в авиакомпании, а оставшийся без отдыха на тайских пляжах мужчина, получил назад свои средства.

Но в подлинности бумаги возникли вопросы. После проверок подозрения оправдались: никто ничем не болел. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота.

В итоге служба экономической безопасности «Аэрофлота» обратилась в правоохранительные органы. Теперь ситуацией занимаются полицейские. Если вину пассажира докажут, то ему грозит реальный тюремный срок. Он может провести за решеткой целых два года, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%
Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения
Украина расширила санкции в отношении России
Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей недели
МИД России сделал представление чешскому послу из-за ситуации с недвижимостью в Праге
Сбербанк в июле разрешит снимать наличные с карт в кассах магазинов
Рак печени будут лечить радиоактивными капсулами
Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан
Гаагский трибунал приговорил экс-лидера боснийских сербов Караджича к пожизненному сроку
В Госдуме объяснили, кто сможет воспользоваться "ипотечными каникулами"
Apple выпустила AirPods с беспроводным зарядным чехлом
Юнкер: Brexit должен быть осуществлен до 23 мая
Трейлер "Однажды в Голливуде", нового фильма Тарантино, появился в сети
Путин: британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Мэй запросила отсрочки по Brexit до 30 июня
В Великобритании задержали индийского бизнесмена по обвинению в мошенничестве
Козак: Правительство рассмотрит корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли
Закон о хостелах: Совет Думы поддержал создание согласительной комиссии с Совфедом
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам России
Лавров предупредил об угрозе конфликта с применением ядерного оружия
Гитарист «Ленинграда» прокомментировал сообщение о роспуске группы
Вышинский: Дело против меня развалится