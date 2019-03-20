2019-03-20T17:40:46+03:00
Политика

МИД России сделал представление чешскому послу из-за ситуации с недвижимостью в Праге

По словам представителей российского внешнеполитического ведомства, вокруг сложившейся ситуации "нагнетается нездоровая атмосфера"
Александр ДЖУМАЕВ
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МИД России сделал представление послу Чехии в РФ Витезславу Пивоньке из-за реакции Праги на ситуацию вокруг объектов недвижимости, находящихся в пользовании российской дипломатической миссииМИД России сделал представление послу Чехии в РФ Витезславу Пивоньке из-за реакции Праги на ситуацию вокруг объектов недвижимости, находящихся в пользовании российской дипломатической миссииФото: Иван ВИСЛОВ
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МИД России сделал представление послу Чехии в РФ Витезславу Пивоньке из-за реакции Праги на ситуацию вокруг объектов недвижимости, находящихся в пользовании российской дипломатической миссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной. Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета", - отмечается в заявлении.

По словам представителей российского внешнеполитического ведомства, ситуация вокруг данных объектов недвижимости "является предметом идущего двустороннего диалога". "Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса", - добавили в МИД РФ.

В начале марта этого года чешские СМИ опубликовали информацию о сдаче принадлежащих чешским властям объектов недвижимости, переданных российской дипмиссии, в аренду третьим лицам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это обвинила авторов публикации в искажении информации и передергивании фактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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