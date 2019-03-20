В Германии подозревают спортсменов из восьми стран в применении допинга

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-20T18:39:19+03:00

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Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер заявил, что Германия подозревает спортсменов из восьми стран в применении кровяного допинга. Всего вопросы возникли к 21 спортсмену, которые представляют пять различных видов спорта. Пока фамилии не называются, известно, что речь идет о представителях трех зимних видах спорта и двух летних. Об этом в среду, 20 марта, сообщает немецкая газета Bild. Представители надзорного ведомства допускают, что к окончанию расследования число подозреваемых расширится.

Следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Мероприятия прошли 27 февраля и результаты, которые озвучивает прокуратура, как раз относятся к данным проверкам.

В результате были задержаны пятеро спортсменов из Эстонии, Австрии и Казахстана. Трое из них признали применение кровяного допинга и были отпущены.

По материалам прокуратуры, переливания крови были сделаны в Германии, Австрии, Швейцарии, Южной Корее, а также на Гавайях, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что после спортсменов задержали немецкого спортивного врача Марка Шмидта, который помогал им достигнуть необходимой формы и заветных результатов. Он был арестован вместо с двумя помощниками в немецком городе .

ИСТОЧНИК KP.RU