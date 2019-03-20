Ляшко сорвал заседание правительства Украины

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-20T18:51:40+03:00

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Кандидат в президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сорвал заседание кабинета министров. Он начал ссору с главой правительства Владимиром Гройсманом, потребовав остановить повышение цен на газ и продление контракта с руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

"Из-за ваших дебильных решений на 30 процентов возросла задолженность за коммуналку", — сказал Ляшко Гройсману.

Последний, в свою очередь, заявил, что цены на газ растут, так как Киеву грозит дефолт.

"Я категорически против высоких тарифов. Но, как у ответственного человека, у меня не было другого выхода", — ответил премьер.

После случившегося министр внутренних дел Арсен Аваков высказал идею организовать заседания правительства в закрытом формате. А Гройсман предложил проводить на заседаниях кабмина шоу "Минута славы", чтобы кандидаты на пост главы государства могли "всех ругать", передает телеканал "112 Украина".

Ляшко ворвался на заседание Кабмина .

ИСТОЧНИК KP.RU