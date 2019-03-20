Медведев поддержал предложение РЖД по 50-процентной скидке на билеты для детей летом

СЕГОДНЯ 19:43 2019-03-20T19:43:21+03:00

РЖД планирует предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава компании Олег Белозеров отметил, что за летнее время планируется перевезти более 38 млн пассажиров, из которых 2,5 млн — дети

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Глава правительства России Дмитрий Медведев поддержал предложение руководителя компании «Российские железные дороги» Олега Белозерова о 50-процентной скидке на билеты для детей летом.

«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — сказал Белозеров.

Он отметил, что за летнее время планируется перевезти больше 38 млн пассажиров, из которых 2,5 млн — дети. Премьер-министр поддержал идею о скидку в размере 50%.

«Я думаю, что эта практика хорошая, она себя зарекомендовала наилучшим образом», — сказал Медведев, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, РЖД запустила новые плацкартные вагоны в составах поездов Ростов-на-Дону — Москва и Анапа — Москва. Стоимость билетов в такие вагоны не отличается от цены билетов в плацкартные вагоны этих поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU