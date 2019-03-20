Туск не исключил короткую отсрочку Brexit

СЕГОДНЯ 20:56 2019-03-20T20:56:17+03:00

По мнению главы Евросовета, она возможна при одобрении сделки британским парламентом

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Глава Евросовета Дональд Туск не исключил возможности переноса даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок .

"По итогам консультаций с лидерами стран ЕС в последние дни я думаю, что короткая отсрочка Brexit будет возможной, но при условии положительного голосования [в пользу соглашения] в парламенте", - сказал Туск журналистам в Брюсселе.

Он добавил, что вопрос о продолжительности отсрочки "остается открытым".

"Предложение премьер-министра (Терезы Мэй) продлить (выход из ЕС) до 30 июня имеет свои преимущества, но порождает ряд вопросов правового и политического характера", - отметил Туск.

По его словам, сейчас нет необходимости в созыве экстренного саммита Евросовета по Brexit, передает ТАСС.

Ранее в среду, 20 марта, британский премьер-министр Тереза Мэй направила ЕС предложение о переносе выхода страны из состава Евросоюза на 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU