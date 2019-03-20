2019-03-20T22:28:58+03:00
Общество

МВД возбудило уголовное дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

По данным ведомства, пока привлеченных к уголовной ответственности нет
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Роскосмоса Дмитрий РогозинГлава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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В среду, 20 марта, стало известно, что столичный главк МВД возбудил уголовное дело по заявлению директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о клевете. В полиции сообщили, что уголовное дело было возбуждено в феврале этого года.

"На основании заявления Рогозина еще в феврале было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ")", - передает ТАСС сообщение представителя МВД.

Он отметил, что привлеченных к ответственности пока нет. Суть уголовного дела не раскрывается.

В корпорации подтвердили факт подачи главой Роскосмоса заявления о клевете и защите чести и достоинства.

По данным газеты "Коммерсантъ", поводом для подачи заявлений стали публикации на сайте агентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", которые "выражают негативную оценку деятельности" Рогозина в должности руководителя госкорпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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