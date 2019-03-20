Франция выступит против отсрочки Brexit, если Мэй не объяснит ее необходимость

20 Март 23:26 2019-03-20T23:26:02+03:00

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На саммите Евросоюза Франция выступит против отсрочки выхода Великобритании из ЕС, если британский премьер Тереза Мэй не аргументирует необходимость переноса сроков «развода» Лондона с Брюсселем и не предоставит гарантий надежности своей стратегии.

Об этом в среду, 20 марта, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, отметив, что у Мэй есть два варианта: «либо одобрить сделку о выходе в британском парламенте, либо выйти без сделки».

«Если Мэй не сможет представить Европейскому совету достаточных гарантий надежности ее стратегии, это приведет к тому, что ее запрос о предоставлении отсрочки будет отклонен», - приводит слова главы МИД Франции ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Великобритании направила Евросоюзу официальный запрос с просьбой продлить срок переговоров по Brexit на три месяца – до 30 июня. Франция и Италия заявили, что не видят смысла в затягивании процесса. По их мнению, это лишь повышает неопределенность и убытки.

ИСТОЧНИК KP.RU