Франция выступит против отсрочки Brexit, если Мэй не объяснит ее необходимость
На саммите Евросоюза Франция выступит против отсрочки выхода Великобритании из ЕС, если британский премьер Тереза Мэй не аргументирует необходимость переноса сроков «развода» Лондона с Брюсселем и не предоставит гарантий надежности своей стратегии.
Об этом в среду, 20 марта, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, отметив, что у Мэй есть два варианта: «либо одобрить сделку о выходе в британском парламенте, либо выйти без сделки».
«Если Мэй не сможет представить Европейскому совету достаточных гарантий надежности ее стратегии, это приведет к тому, что ее запрос о предоставлении отсрочки будет отклонен», - приводит слова главы МИД Франции ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Великобритании направила Евросоюзу официальный запрос с просьбой продлить срок переговоров по Brexit на три месяца – до 30 июня. Франция и Италия заявили, что не видят смысла в затягивании процесса. По их мнению, это лишь повышает неопределенность и убытки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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