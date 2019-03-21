В «Нафтогазе» хотят «запастись газом», чтобы обезопасить себя от «действий России»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина должна обезопасить себя на случай полного прекращения Россией транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и закачать в свои хранилища на три миллиарда кубометров «голубого топлива» больше обычного.
«Мы проводили оценку, что нам нужно для того, чтобы пережить самый жёсткий вариант. Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в «подземку» на три миллиарда кубометров газа больше того объёма, который мы туда обычно закачиваем», - приводит его слова телеканал RT со ссылкой на агентство «РБК-Украина».
«Тогда мы скажем: «Россияне снова угрожают провокацией, но Украина обеспечена газом», - добавил Андрей Коболев.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что после запуска газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» газотранспортная система Украины станет невостребованной. Глава «Нафтогаза» призвал привлечь зарубежные компании к управлению украинской ГТС.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU
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