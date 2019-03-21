2019-03-21T00:26:29+03:00
Политика

В «Нафтогазе» хотят «запастись газом», чтобы обезопасить себя от «действий России»

По словам главы украинской компании, Незалежной нужно закачать в свои хранилища на три миллиарда кубометров газа больше обычного
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В «Нафтогазе» хотят «запастись газом»В «Нафтогазе» хотят «запастись газом»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина должна обезопасить себя на случай полного прекращения Россией транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и закачать в свои хранилища на три миллиарда кубометров «голубого топлива» больше обычного.

«Мы проводили оценку, что нам нужно для того, чтобы пережить самый жёсткий вариант. Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в «подземку» на три миллиарда кубометров газа больше того объёма, который мы туда обычно закачиваем», - приводит его слова телеканал RT со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

«Тогда мы скажем: «Россияне снова угрожают провокацией, но Украина обеспечена газом», - добавил Андрей Коболев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что после запуска газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» газотранспортная система Украины станет невостребованной. Глава «Нафтогаза» призвал привлечь зарубежные компании к управлению украинской ГТС.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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