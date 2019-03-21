2019-03-21T01:31:06+03:00
Политика

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

По данным разведки Народной республики, за последние четыре дня более 50 украинских солдат попали в больницы с чесоткой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На Украине неоднократно отмечали участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУНа Украине неоднократно отмечали участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

«Только за последние четыре дня в лечебные учреждения поступило более 50 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады», - сообщил он.

По словам Марочко, основной причиной заражения стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава», и ситуация не улучшается. Представитель Народной милиции ЛНР также заявил, что командир бригады создал невыносимые условия службы, что приводит «к срыву боевой подготовки вверенного ему соединения», передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Луганской народной республике рассказали, как кормят украинских солдат в Донбассе: посланники Киева питаются просроченными консервами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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