Пилота французского истребителя Rafale катапультировало при взлете

СЕГОДНЯ 01:51 2019-03-21T01:51:25+03:00

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Необычный инцидент произошел в среду, 20 марта, на французской военной базе Сен-Дизье, расположенной в департаменте Верхняя Марна: при взлете истребителя Rafale самопроизвольно сработал механизм катапультирования, и одного из пилотов выбросило из кабины на взлетную полосу, сообщает газета Parisien.

В результате 64-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. В частности, у напарника пилота травма спины и порезы на руках от осколков стекла.

Начато расследование инцидента. Специалисты выясняют причины срабатывания механизма.

К слову, как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года истребитель ВВС Франции Mirage 2000D во время учений по ошибке сбросил авиабомбу на производственные помещения компании Faurecia. Несмотря на то, что снаряд был учебным и не имел боевой части, он пробил крышу одного из цехов. При этом пострадали двое рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU