Зеленский заявил, что не баллотировался в президенты, если бы свою кандидатуру выдвинул Вакарчук

СЕГОДНЯ 02:11 2019-03-21T02:11:13+03:00

По словам шоумена, он бы уступил лидеру «Океана Эльзы», если бы тот был кандидатом

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Претендующий на пост президента Украины шоумен и юморист Владимир Зеленский заявил, что он отказался бы от участия в нынешних выборах, если бы свою кандидатуру выдвинул лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

«Я и ещё один музыкант (Вакарчук), все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был (кандидатом), я бы уступил ему», - приводит слова Зеленского агентство «Украинские новости».

«Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо – давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями», - добавил кандидат от партии «Слуга народа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший КВН-щик из Кривого Рога, сыгравший главу государства в сериале «Слуга народа», пока является лидером президентской гонки на Украине, за него готовы проголосовать 34% граждан Незалежной.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU