Экс-директор по коммуникациям Белого дома согласилась сотрудничать с конгрессом в расследовании против Трампа

СЕГОДНЯ 02:55 2019-03-21T03:02:30+03:00

Хоуп Хикс собирается передать в юридический комитет палаты представителей документы, касающиеся дел ее бывшего шефа

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Экс-директор по коммуникациям Белого дома и доверенное лицо президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс согласилась помогать демократам в конгрессе в проводимом ими расследовании в отношении своего бывшего шефа.

В частности, как сообщает телеканал CNN она пообещала передать юридическому комитету палаты представителей документы, с помощью которых конгрессмены собираются выяснить, мешал ли Трамп следствию по так называемому «делу России». Речь идет о показаниях бывшего советника президента по безопасности Майкла Флинна, отставке бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также предполагаемых связях Трампа с российским правительством.

По данным телеканала, комитет запросил у Хоуп Хикс «личные рабочие дневники, журналы или другие блокноты с пометками, записями или описаниями событий в течение дня» – все, что касается Трампа, его предвыборной кампании и президентской администрации.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что новый генпрокурор США Уильям Барр готовится объявить о завершении расследования мнимого «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, которые Вашингтон упорно приписывает нашей стране. Между тем, никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/612198" frameborder="0"></iframe> Комментатор CNN назвал историю с «вмешательством» России «бургером ни с чем».Американский политический комментатор и ведущий CNN Вэн Джонс проговорился

ИСТОЧНИК KP.RU