2019-03-21T03:57:16+03:00
Политика

Захарова предложила западным журналистам посетить Крым и самим посмотреть, как там люди живут

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что зарубежные СМИ черпают информацию о полуострове из недостоверных источников и не хотят знать правду
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что вместо того, чтобы черпать информацию о Крыме из недостоверных источников, западным журналистам стоит самим посетить полуостров и собственными глазами посмотреть, как там люди живут.

С таким предложением она выступила во время дискуссии круглого стола «Свобода средств массовой информации: современные вызовы и угрозы» в Женеве.

«Если так много говорят о Крыме и принимают во всем мире решения по Крыму и из-за Крыма, то было бы вполне справедливо поехать туда, чтобы поговорить напрямую с людьми, или же дать возможность крымчанам приехать сюда, в европейские страны – в Брюссель, в европейские структуры, которые тиражируют резолюции, критикующие Россию», - сказала Мария Захарова.

«Ваши взгляды основываются на мнении кого-то, кто никогда не был в Крыму – ни 20 лет назад, ни пять, ни сейчас», - подчеркнула российский дипломат.

По ее словам, нежелание представителей западных СМИ съездить в Крым объясняется тем, что они просто не хотят знать правду, которая противоречит сложившимся у них представлениям, передает ТАСС.

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Мария Захарова - о санкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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