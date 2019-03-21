2019-03-21T05:14:09+03:00
Политика

Мэй заявила, что 30 июня – это крайний срок Brexit

По словам британского премьера, она готова работать «день и ночь», чтобы страна вышла из ЕС вовремя
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением к нацииПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением к нацииФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство покинет Европейский Союз не позднее, чем 30 июня, передает агентство Reuters. По словам главы британского правительства, сама она готова ради этого работать круглосуточно.

«Я продолжу работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку моих коллег, Демократической юнионистской партии и других, для этой сделки», - заявила она, выступая с обращением к нации.

Как писал сайт kp.ru, обращаясь к британцам в среду вечером, Тереза Мэй возложила ответственность за перенос сроков «развода» Лондона с Брюсселем на британский парламент и подчеркнула, что ее очень огорчает отсрочка этого события.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании направила Евросоюзу официальный запрос с просьбой продлить срок переговоров по Brexit на три месяца – до 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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