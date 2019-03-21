2019-03-21T05:48:46+03:00
Политика

Порошенко заявил об успешных испытаниях турецких беспилотников на Украине

Киев получил БПЛА Bayraktar TB2 в рамках контракта с Турцией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент Украины Петр Порошенко выступает перед военными в Хмельницкой областиПрезидент Украины Петр Порошенко выступает перед военными в Хмельницкой областиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 на полигоне в Хмельницкой области. Он также поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за быструю поставку дронов.

«Поздравляю ВСУ и наших партнеров в Турции, а также всех украинцев — у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие. Это большой вклад в укрепление нашего государства!» - заявил Порошенко, выступая перед военными в Хмельницкой области.

Несколько восторженных сообщений он посвятил турецким БПЛА и на своей странице в Facebook. В частности, написал, что Bayraktar по своим характеристикам – одни из лучших, что они способны находиться в небе до 24 часов подряд, и что это приобретение предоставит украинской армии «новые возможности для борьбы с агрессором».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Украина заключила договор с Туцией на поставку 12 дронов Bayraktar TB2 в январе этого года.

Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новой Зеландии запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок
На ядерном полигоне в КНДР зафиксировано землетрясение
Мэй заявила, что 30 июня – это крайний срок Brexit
Трамп: США потратят на усовершенствование танков M-1 Abrams $6 миллиардов
Польша ответила на заявление МИД России
Захарова предложила западным журналистам посетить Крым и самим посмотреть, как там люди живут
МИД России: Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны в угоду сиюминутным «приоритетам»
Экс-директор по коммуникациям Белого дома согласилась сотрудничать с конгрессом в расследовании против Трампа
В США проверяют обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX
Зеленский заявил, что не баллотировался в президенты, если бы свою кандидатуру выдвинул Вакарчук
Пилота французского истребителя Rafale катапультировало при взлете
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Мэй обвинила в отсрочке Brexit британский парламент
В Москве столкнулись пять машин, погиб человек
В «Нафтогазе» хотят «запастись газом», чтобы обезопасить себя от «действий России»
Посол США в Киеве передала генпрокурору Украины список «неприкасаемых»
Франция выступит против отсрочки Brexit, если Мэй не объяснит ее необходимость