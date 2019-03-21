Порошенко заявил об успешных испытаниях турецких беспилотников на Украине

СЕГОДНЯ 05:38 2019-03-21T05:48:46+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 на полигоне в Хмельницкой области. Он также поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за быструю поставку дронов.

«Поздравляю ВСУ и наших партнеров в Турции, а также всех украинцев — у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие. Это большой вклад в укрепление нашего государства!» - заявил Порошенко, выступая перед военными в Хмельницкой области.

Несколько восторженных сообщений он посвятил турецким БПЛА и на своей странице в Facebook. В частности, написал, что Bayraktar по своим характеристикам – одни из лучших, что они способны находиться в небе до 24 часов подряд, и что это приобретение предоставит украинской армии «новые возможности для борьбы с агрессором».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Украина заключила договор с Туцией на поставку 12 дронов Bayraktar TB2 в январе этого года.

Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU