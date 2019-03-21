В Новой Зеландии запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок

СЕГОДНЯ 06:30 2019-03-21T06:40:13+03:00

Оружие такого образца использовали террористы при нападении на мечети в Крайстчерче

Изменить размер текста: A A

В Новой Зеландии запретили продажу, хранение и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в четверг, 21 марта.

Она напомнила, что в понедельник, через 72 часа после атаки террористов на мечети в Крайстчерче новозеландское правительство решило ужесточить законодательство об обороте оружия.

«Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии», - говорится в заявлении Ардерн.

Премьер Новой Зеландии уточнила, что в стране теперь запрещены все виды полуавтоматического оружия, которые были использованы во время теракта 15 марта, а также приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в полуавтоматическое военного образца, и магазины большой емкости.

Кроме того, кабмин разрабатывает схему выкупа таких винтовок у их владельцев, однако они должны сдать свое оружие полиции уже сейчас, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта террористы открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697325" frameborder="0"></iframe> Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

Джасинда Ардерн назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU