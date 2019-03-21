2019-03-21T06:40:13+03:00
В мире

В Новой Зеландии запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок

Оружие такого образца использовали террористы при нападении на мечети в Крайстчерче
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда АрдернПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда АрдернФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Новой Зеландии запретили продажу, хранение и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в четверг, 21 марта.

Она напомнила, что в понедельник, через 72 часа после атаки террористов на мечети в Крайстчерче новозеландское правительство решило ужесточить законодательство об обороте оружия.

«Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии», - говорится в заявлении Ардерн.

Премьер Новой Зеландии уточнила, что в стране теперь запрещены все виды полуавтоматического оружия, которые были использованы во время теракта 15 марта, а также приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в полуавтоматическое военного образца, и магазины большой емкости.

Кроме того, кабмин разрабатывает схему выкупа таких винтовок у их владельцев, однако они должны сдать свое оружие полиции уже сейчас, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта террористы открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

Джасинда Ардерн назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южнокорейские СМИ: Ким Чен Ын намерен вскоре посетить Россию
На ядерном полигоне в КНДР зафиксировано землетрясение
Порошенко заявил об успешных испытаниях турецких беспилотников на Украине
Мэй заявила, что 30 июня – это крайний срок Brexit
Трамп: США потратят на усовершенствование танков M-1 Abrams $6 миллиардов
Польша ответила на заявление МИД России
Захарова предложила западным журналистам посетить Крым и самим посмотреть, как там люди живут
МИД России: Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны в угоду сиюминутным «приоритетам»
Экс-директор по коммуникациям Белого дома согласилась сотрудничать с конгрессом в расследовании против Трампа
В США проверяют обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX
Зеленский заявил, что не баллотировался в президенты, если бы свою кандидатуру выдвинул Вакарчук
Пилота французского истребителя Rafale катапультировало при взлете
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Мэй обвинила в отсрочке Brexit британский парламент
В Москве столкнулись пять машин, погиб человек
В «Нафтогазе» хотят «запастись газом», чтобы обезопасить себя от «действий России»
Посол США в Киеве передала генпрокурору Украины список «неприкасаемых»
Франция выступит против отсрочки Brexit, если Мэй не объяснит ее необходимость