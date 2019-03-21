2019-03-21T07:26:14+03:00
Общество

Посылки из западных интернет-магазинов будут ехать в Россию 4-5 дней

Специально для сокращения сроков в Финляндии и Великобритании откроют точки почтового обмена с РФ
Елена АКИМОВА
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"Почта России" откроет пункты приема посылок в Великобритании и Финляндии"Почта России" откроет пункты приема посылок в Великобритании и ФинляндииФото: Олег ЗОЛОТО
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Посылки из западных интернет-магазинов будут приезжать в Россию быстрее. Планируется, что совсем скоро строк доставки сократится до 4-5 дней. Это произойдет благодаря тому, что в Великобритании и Финляндии откроются специальные точки почтового обмена. На пунктах будут собирать все посылки, которые идут в Россию.

В «Почте России» отмечают, что в британский пункт будут попадать в основном заказы из интенет-магазинов страны, таких как ASOS, The Hut Group, Charles Tyrwhitt. Через сортировочный пункт в Финляндии в Москву будут доставляться посылки из американских интернет-магазинов. Сейчас посылки эти же посылки едут не напрямую, а транзитом через другие страны, что занимает несколько недель.

Тем не менее, эксперты считают, что сокращение сроков доставки не даст серьезных преимуществ российской почтовой службе. Сегодня за компаний сохраняется репутация не самого пунктуального доставщика. Возможно, цена услуг почты дешевле, но едут посылки дольше. Вполне возможно, что оператору целесообразнее было бы обратить внимание на Китай. Только в 2018 году посылки из данной страны составили 94 процента от всех иностранных торговых отправлений. Их россияне порой ждут неделями, а то и месяцами, пишет газета «Известия».

В прошлом году в компании поймали целую банду сотрудников, которая промышляла кражей электроники. Шайка состояла из пяти человек - трех работников одного из сортировочных центров столицы и двух водителей грузовой компании, оказывающей почте транспортные услуги по договору.

Как рассказали КП в «Почте России», кражи совершались по заранее намеченному сценарию: операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. Что внутри - видно по наклейкам на пакетах, пояснили почтовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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