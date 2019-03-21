2019-03-21T07:28:23+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 21 марта 2019 года: по городу пройдет снег с дождем

Метеорологи рассказали, какой будет погода в Москве на 21 марта 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице в четверг ожидается снег с дождемВ столице в четверг ожидается снег с дождемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода в Москве на 21 марта 2019 года будет облачной с прояснениями. Температура воздуха днем окажется в пределах 3..5 градусов, а в темное время суток опустится до -2..0.

К слову, минувшей ночью столбики термометров также уходили в минус, поэтому воздух немного подморозило. Из-за этого на московских улицах местами возможна гололедица. Особенно осторожными стоит быть утром.

Сказалась переменчивость температур и на осадках. В этот четверг в городе ожидается снег с дождем - где-то небольшой, а где-то умеренный. Ветер же западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра, держится на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что настоящей весны стоит ждать лишь к середине апреля. Тогда можно будет сменить зимние куртки на более легкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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