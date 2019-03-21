2019-03-21T08:45:14+03:00
Происшествия

Студент случайно записал на GoPro момент крушения вертолета в Киргизии

Парень признается, что больше всего боялся сгореть заживо [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Турист снял на видео момент крушения вертолета в горах КиргизииТурист снял на видео момент крушения вертолета в горах Киргизии
Изменить размер текста:

Немецкий студент по имени Дэвид был из тех, кто в июле 2018 года поднялся на борт вертолета Ми-8 МТВ, принадлежавшего силам воздушной обороны Киргизии. Парень входил в группу туристов, которые отправились на выполнение спасательной операции, но перед посадкой пилот потерял контроль над машиной, вертолет врезался в гору.

Только чудом в авиакатастрофе удалось выжить всем, кто был на борту. А совсем недавно Дэвид обнаружил видеозапись крушения, которую он случайно сделал на камеру GoPro. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Парень рассказывает, что полет проходил нормально. Они должны были забрать альпинистов со склона горной вершины Хан-Тенгри, но сильный боковой ветер помешал посадке. В итоге машина, как показалось студенту, соскользнула с бокового склона, который был приспособлен под площадку.

- Пытаясь снова набрать высоту и развернуть самолет, мы сильно ударились о землю и снова отскочили. Потом казалось, что пилот снова поймал контроль над машиной, но мы были слишком низко и летели прямо к крутой стене из льда и гравия. Мы столкнулись со стеной лоб в лоб, и сила удара отбросила всех и все в переднюю часть кабины, — вспоминает Дэвид.

В кабине началась паника, люди оказались завалены горным снаряжением. Хуже всех пришлось девушке из Польши. Видимо было сильное повреждение и ее парализовало от груди и ниже.

Турист случайно записал на видео момент крушения вертолета .

- В какой-то момент я почувствовал запах керосина. Страх сгореть заживо в любую секунду заставил меня бороться еще сильнее, — отметил Дэвид.

Молодой человек отмечает, что, к счастью, никто не погиб. Всем удалось выбраться из машины, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мадуро обвинил Трампа в краже бюджетных средств Венесуэлы
Москалькова считает возможным потепление отношений России и Украины
Речь Порошенко при передаче техники ВСУ возмутила пользователей Сети
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро в парном катании на чемпионате мира 2019 в Японии
Байкер Хирург из "Ночных волков" попал в санкционный список Украины
США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков B-52 Stratofortress
Погода в Москве на 21 марта 2019 года: по городу пройдет снег с дождем
Посылки из западных интернет-магазинов будут ехать в Россию 4-5 дней
Владелец "Морского старта" отменил заказ на поставку украинских ракет
Южнокорейские СМИ: Ким Чен Ын намерен вскоре посетить Россию
В Новой Зеландии запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок
На ядерном полигоне в КНДР зафиксировано землетрясение
Порошенко заявил об успешных испытаниях турецких беспилотников на Украине
Мэй заявила, что 30 июня – это крайний срок Brexit
Трамп: США потратят на усовершенствование танков M-1 Abrams $6 миллиардов
Польша ответила на заявление МИД России
Захарова предложила западным журналистам посетить Крым и самим посмотреть, как там люди живут
МИД России: Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны в угоду сиюминутным «приоритетам»
Экс-директор по коммуникациям Белого дома согласилась сотрудничать с конгрессом в расследовании против Трампа
В США проверяют обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX
Зеленский заявил, что не баллотировался в президенты, если бы свою кандидатуру выдвинул Вакарчук
Пилота французского истребителя Rafale катапультировало при взлете
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Мэй обвинила в отсрочке Brexit британский парламент
В Москве столкнулись пять машин, погиб человек
В «Нафтогазе» хотят «запастись газом», чтобы обезопасить себя от «действий России»
Посол США в Киеве передала генпрокурору Украины список «неприкасаемых»
Франция выступит против отсрочки Brexit, если Мэй не объяснит ее необходимость