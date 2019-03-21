Студент случайно записал на GoPro момент крушения вертолета в Киргизии

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-21T08:45:14+03:00

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Немецкий студент по имени Дэвид был из тех, кто в июле 2018 года поднялся на борт вертолета Ми-8 МТВ, принадлежавшего силам воздушной обороны Киргизии. Парень входил в группу туристов, которые отправились на выполнение спасательной операции, но перед посадкой пилот потерял контроль над машиной, вертолет врезался в гору.

Только чудом в авиакатастрофе удалось выжить всем, кто был на борту. А совсем недавно Дэвид обнаружил видеозапись крушения, которую он случайно сделал на камеру GoPro. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Парень рассказывает, что полет проходил нормально. Они должны были забрать альпинистов со склона горной вершины Хан-Тенгри, но сильный боковой ветер помешал посадке. В итоге машина, как показалось студенту, соскользнула с бокового склона, который был приспособлен под площадку.

- Пытаясь снова набрать высоту и развернуть самолет, мы сильно ударились о землю и снова отскочили. Потом казалось, что пилот снова поймал контроль над машиной, но мы были слишком низко и летели прямо к крутой стене из льда и гравия. Мы столкнулись со стеной лоб в лоб, и сила удара отбросила всех и все в переднюю часть кабины, — вспоминает Дэвид.

В кабине началась паника, люди оказались завалены горным снаряжением. Хуже всех пришлось девушке из Польши. Видимо было сильное повреждение и ее парализовало от груди и ниже.

Турист случайно записал на видео момент крушения вертолета .

- В какой-то момент я почувствовал запах керосина. Страх сгореть заживо в любую секунду заставил меня бороться еще сильнее, — отметил Дэвид.

Молодой человек отмечает, что, к счастью, никто не погиб. Всем удалось выбраться из машины, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU