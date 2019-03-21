Речь Порошенко при передаче техники ВСУ возмутила пользователей Сети
Президент Украины Петр Порошенко вновь подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей. Простым гражданам не понравилась речь, с которой глава государства выступил на церемонии передачи военной техники Вооруженным силам страны. Все прозвучало так, будто политик купил вооружение на свои собственные деньги, хотя это явно не его заслуга.
"Сегодня в Староконстантинове на Хмельнитчине передал нашим военным более 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе впервые - беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Пользователи соцсети тут же раскритиковали президента за подобные высказывания.
"Что значит передал? Есть понятие обеспечения армии в плановом порядке, это же не благотворительный взнос", - высказала свое мнения Марія Дубляник.
"Вооружение армии право или обязанность президента? Передал своими средствами или налогоплательщиков? Почему передача техники происходит именно перед выборами?", - написал Сергей Михайловский.
"Все правильно. Он все деньги Украины давно считает своими", - предположил Владимир Максимов.
Стоит отметить, что Порошенко довольно часто подвергается критике и насмешкам со стороны самих украинцев. Так, например, с начала 2019 года его успели высмеять уже несколько раз.
Сайт kp.ru писал о том, что в январе президент заправил пиджак себе в штаны во время визита в Израиль, а потом еще публично жаловался на своего российского коллегу Владимира Путина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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