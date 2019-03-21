Москалькова считает возможным потепление отношений России и Украины

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-21T08:38:31+03:00

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова верит в то, что отношения между Москвой и Киевом все же улучшаться. Такая надежда появилась после того, как омбудсмен посетила Украину, не испытывая при этом каких-либо трудностей.

Сайт kp.ru писал о том, что целью визита Москальковой в Киев была встреча с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинский, который в настоящий момент содержится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Уполномоченный передала журналисту слова поддержки от россиян и узнала о его самочувствии. После этого она смогла спокойно вернуться в Россию.

"Препятствий никаких не было. Остается только пожалеть, что прямого маршрута Москва-Киев сегодня нет. И для многих граждан это, безусловно, большие трудности. Но для меня и моих помощников не было никаких задержек при оформлении и прохождении границы", - сказала Москалькова.

По ее мнению, такая ситуация может свидетельствовать о скором "потеплении" в отношениях между двумя нашими странами, хотя бы в правозащитной сфере, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/651867" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Киселев прокомментировал дело Вышинского.Телеведущий сравнил сегодняшнюю Украину с инквизициейАлександр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU