Москалькова считает возможным потепление отношений России и Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова верит в то, что отношения между Москвой и Киевом все же улучшаться. Такая надежда появилась после того, как омбудсмен посетила Украину, не испытывая при этом каких-либо трудностей.
Сайт kp.ru писал о том, что целью визита Москальковой в Киев была встреча с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинский, который в настоящий момент содержится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Уполномоченный передала журналисту слова поддержки от россиян и узнала о его самочувствии. После этого она смогла спокойно вернуться в Россию.
"Препятствий никаких не было. Остается только пожалеть, что прямого маршрута Москва-Киев сегодня нет. И для многих граждан это, безусловно, большие трудности. Но для меня и моих помощников не было никаких задержек при оформлении и прохождении границы", - сказала Москалькова.
По ее мнению, такая ситуация может свидетельствовать о скором "потеплении" в отношениях между двумя нашими странами, хотя бы в правозащитной сфере, передает РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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