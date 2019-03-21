Аваков назвал планы Саакашвили по возвращению на Украину "пиаром за $300"

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-21T09:29:33+03:00

Глава МИД незалежной уверен в том, что никто не пустит политика даже в самолет

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Планы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по возвращению на Украину являются обычным пиаром не дороже 300 долларов. Такое мнение высказал министр внутренних дел незалежной Арсен Аваков, комментируя недавнее заявление политика.

Сайт kp.ru писал о том, что примерно неделю назад Саакашвили пообещал вернуться в Киев в первых числах апреля. Оппозиционер заверил, что уже даже купил билеты на лайнер, который доставит его в Борисполь.

"Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины. Судебный запрет", — ответил на это Аваков в своем интервью журналисту Дмитрию Гордону. Соответствующий видеоролик был размещен на Youtube-канале ведущего.

Стоит отметить, что сам Саакашвили полностью уверен в предстоящем успехе задуманного им. По мнению политика, действующий президент Украины Петр Порошенко не сможет пройти во второй тур очередных выборов, которые состоится уже в конце марта, а потому пограничники просто не захотят выполнять его приказы.

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ИСТОЧНИК KP.RU