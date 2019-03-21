2019-03-21T09:49:40+03:00
Общество

Росстат назвал регионы с наибольшей продолжительностью рабочей недели

Оказалось, что самые трудолюбивые россияне живут в Севастополе, а самые "ленивые" - на Алтае
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названы самые трудолюбивые регионы РоссииНазваны самые трудолюбивые регионы РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральная служба государственной статистики проанализировала данные о продолжительности рабочей недели во всех регионах России и выявила самые трудолюбивые из них.

При расчете использовалась информация за третий квартал 2018 года для занятого населения в возрасте от 15 до 72 лет. В результате средняя фактическая продолжительность рабочей недели в нашей стране - без учета больничных и отгулов - составила 37,1 часа.

При этом оказалось, что дольше всего работают жители Севастополя - по 39 часов в неделю. Также трудолюбивыми регионами можно назвать Калмыкию (38,8), Воронежскую облаcть (38,8) и Еврейскую автономную область (38,8). Немного отстают от них Владимирская и Ростовская области, жители которых работают в среднем 38,7 часа в неделю.

Что касается самых "ленивых" регионов, то здесь в лидерах находится Республика Алтай (32,9), Карелия (33,4) и Коми (34,1). Также низкая продолжительность рабочей недели зафиксирована в Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях. При этом, как отмечает телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата, мужчины трудятся в среднем гораздо дольше женщин - 38,7 часа против 35,4.

Регионы РФ с наибольшей продолжительностью рабочей недели:

Севастополь - 39 часов

Калмыкия, Воронежская и Еврейская автономная области - 38,8 часа

Владимирская и Ростовская области - 39,7 часа

Регионы РФ с наименьшей продолжительностью рабочей недели:

Республика Алтай - 32,9 часа

Карелия - 33,4 часа

Республика Коми - 34,1

Ранее сайт kp.ru публиковал также несколько других рейтингов. Так, были названы самые пьющие регионы России и самые "сытые".

ИСТОЧНИК KP.RU

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