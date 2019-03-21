Бывшая жена Грудинина попросила полицию о защите из-за раздела имущества

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-21T10:16:56+03:00

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Как сообщает "Интерфакс" экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Грудинина подала в главное управление МВД по Московской области заявление, в котором просит принять меры по обеспечению ее личной безопасности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тревога Грудининой связана с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества, которое она оценивает в размере, превышающем 50 млрд руб. "Заявительница считает, что ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье", - сказал источник.

В пресс-службе областного главка полиции "Интерфаксу" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, предложив направить официальный запрос. Агентству также не удалось пока получить пояснения от Павла и Ирины Грудининых либо их представителей.

Развод после 37 лет брака

Директор "Совхоза им. Ленина", кандидат на выборах президента 2018 года от КПРФ Грудинин и его супруга Ирина развелись летом 2018 года после 37 лет брака.

В сентябре стало известно, что Видновский городской суд Подмосковья наложил арест на акции "Совхоза им. Ленина", принадлежащие Грудинину, в рамках процесса о разделе имущества между ним и его бывшей женой. Позже стало известно, что подмосковный суд передал это дело на рассмотрение в Никулинский суд столицы по месту постоянной регистрации Грудинина.

Депутатский мандат

14 марта президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину освободившийся после смерти Жореса Алфёрова мандат депутата Госдумы.

15 марта Грудинина заявила, что ее бывший супруг попытается "переписать общее имущество на какие-то третьи лица", ссылаясь на то, что статус депутата Госдумы не позволяет ему быть совладельцем компаний, зарубежной недвижимости и иметь счета в зарубежных банках.

Между тем, член фракции КПРФ Владимир Поздняков заявил, что в этом вопросе много эмоций и обид и что подобные споры должны решаться в суде. "Для Грудинина это (мандат депутата Госдумы) - выход неплохой, тут есть определенная оценка его вклада - и как руководителя народного предприятия, и как кандидата в президенты. А то, что там различные инсинуации, недовольства, что уж тут сделаешь, на чужой роток не накинешь платок. Суды будут решать, если будут соответствующие обращения", - сказал Поздняков журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU