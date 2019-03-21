2019-03-21T10:53:35+03:00
Политика

Песков поужинал в обществе Джона Траволты

Американский актер лишь однажды отвлекся от увлеченного разговора с пресс-секретарем президента РФ и то, чтобы выступить с речью [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джон Траволта посетил церемонию вручения премии BraVoДжон Траволта посетил церемонию вручения премии BraVoФото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувшую среду, 20 марта, в Москве состоялось вручение премии BraVo в области классического искусства.

Церемонию посетили многие известные личности, среди которых были такие звезды, как американский актер Джон Траволта и английская актриса Хелен Миррен. Причем, как писал сайт kp.ru, оба они приехали в Россию не одни, а со своими близкими. По завершению же мероприятия празднования в столичном отеле Ritz Сarlton состоялся закрытый гала-ужин для всех лауреатов и гостей.

Песков в Москве поужинал с Джоном Траволтой.

Траволта появился в заде одним из последних в компании российской актрисы Елены Север, и где-то к середине трапезы к нему за стол подсел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля тепло поприветствовать голливудских звезд и провел остаток вечера за увлеченным разговором с американцем. Траволта лишь однажды отвлекся от беседы и то лишь ради выступления с приветственной речью.

"Вчерашний вечер, несомненно, был одним из самых особенных вечеров в моей жизни, а я живу давно", - цитирует РИА Новости актера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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