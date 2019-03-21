2019-03-21T11:30:33+03:00
Политика

Новейший ударный Ми-28НМ испытают в сирийской пустыне

В военном ведомстве поделились, что хотят посмотреть, как боевая машина поведет себя в сложных климатических условиях
Елена АКИМОВА
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Новейший российский Ми-28НМ испытают в сирийской пустынеНовейший российский Ми-28НМ испытают в сирийской пустынеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ будут испытывать в сложных климатических условиях. Выбор военного ведомства остановился на сирийской пустыне. Опытный экземпляр уже доставлен на авиабазу Хмеймим. «Ночной охотник», именно так прозвали вертолет в войсках, пройдет целый комплекс испытаний: например, сможет ли выдержать система управления и радиолокационный комплекс, системы вооружений и шлемы с функцией дополненной реальности сирийские песчаные бури.

Ми-28НМ сменил Ми-28Н. Машину оснастили новыми двигателями, системой управления и комплексом противодействия средствам ПВО. Экипаж использует специальные летные шлемы, которые имеют систему целеуказания и индикации. Даже если видимость нулевая, то шлем выводи на экран трехмерное изображение местности, где перемещается вертолет.

Кстати, кабина вертолета и важные узлы защищены бронированными пластинами, которые выдерживают попадание пуль крупного калибра, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что российский модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету. Известно, что снаряд пока имеет название "изделие 305". Ракета предназначена для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений. Дальность поражения составляет более 25 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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