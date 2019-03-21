Из банковской ячейки в центре Москвы пропали почти 28 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-21T11:41:10+03:00

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Неизвестные злоумышленники похитили более 27 миллионов рублей из банковской ячейки одного из финансовых учреждений в центре Москвы. Такую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел по столице.

По словам правоохранителей, в органы обратился мужчина 1978 года рождения, который ранее заключил договор на аренду той самой банковской ячейки и поместил в нее 27 миллионов 818 тысяч рублей.

"Недавно он обнаружил пропажу этой суммы. По словам заявителя, доступ в ячейку имел еще один человек, на которого была оформлена доверенность на посещение, но при этом ключи от нее ему не выдавались", - передает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка.

По факту случившегося уже начата доследственная проверка.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Москве уже неоднократно происходили подобные загадочные кражи – ячейки не взломаны, а денег нет. Причем сами банки не несут ответственность за такие инциденты.

ИСТОЧНИК KP.RU