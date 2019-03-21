НАТО готовится к размещению большого числа ядерных ракет РФ в Европе

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-21T12:27:33+03:00

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе готовятся к увеличению количества российских ядерных ракет в Европе. При этом, он обвинил Россию в том, что, разрабатывая ракету 9М729, она якобы поставила под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Цель НАТО - сохранить ДРСМД, и у России еще есть возможность вернуться к соблюдению договора, - сказал он в интервью Интерфаксу. - В то же время, мы готовимся жить в мире без ДРСМД и с большим количеством российских ядерных ракет в Европе».

Столтенберг добавил, что НАТО будет и в дальнейшем в целях безопасности следить за размещением российских ракет средней дальности. При этом он подчеркнул, что любой ответ на действия РФ со стороны альянса «будет взвешенным и оборонительным». У стран НАТО, по словам генсека, в настоящий момент нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров накануне, как писал сайт kp.ru, заявил, что РФ рассчитывает на то, что США трезво оценят ситуацию и сумеют вернуться к коллективным и совместным усилиям по обеспечению мира и безопасности. Глава ведомства акцентировал внимание на важности сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях.

ИСТОЧНИК KP.RU