Власти Украины внесли Володина в санкционный список

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-21T12:10:13+03:00

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попал в санкционный список украинских властей. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента России.

Депутаты считают, что такое решение Киева связано с различными высказываниями Володина, а также планами по созданию рабочей группы, которая займется анализом нанесенного Украиной экономического ущерба за время владения Крымом и Севастополем. Соответствующее предположение приводится на странице ГД в Facebook.

Самого спикера попадание в "черный" список нисколько не задело. Председатель Госдумы считает, что такие действия киевских властей продиктованы их политическим бессилием и "какими-то эмоциями".

"К ним можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним. В них нет ни смысла, ни логики", - цитирует ТАСС Володина.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг, 21 марта, стало известно о внесении в украинский санкционный список еще одного россиянина - лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова по прозвищу Хирург.

ИСТОЧНИК KP.RU