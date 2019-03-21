2019-03-21T12:21:14+03:00
Происшествия

На Бали мощная волна сбила туристку с утеса

Девушка получила травмы, но осталась жива [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Бали мощные волны смыли туристку с утесаНа Бали мощные волны смыли туристку с утеса
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На индонезийском острове Бали очевидцы сняли на видео, как мощная волна смыла с утеса хрупкую туристку. Девушка позировала на краю обрыва перед камерой и стояла спиной к воде. Когда огромная волна налетела на утес, она даже не успела что-то предпринять и погрузилась в воду.

Примечательно, что волны у берега оказались настолько сильными, что снесли с ног не только позирующую с распростертыми руками модель, но и ее фотографа, который в этот момент проводил съемку, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что в результате происшествия девушка получила многочисленные ссадины и царапины, при этом, к счастью, ничего не сломала, и не получила серьезных травм.

Пользователи в Сети отметили, что при такой стихии, туристка еще легко отделалась, все могло закончиться намного хуже. Другие отметили, что пострадавшая сама виновата, ей не следовало подходить так близко к обрыву.

«Такие происшествия происходят каждый день. Глупые люди делают глупые вещи», — приводит слова одного из пользователей ФАН.

balilivinbalilivin
На Бали волна смыла туристку с утеса
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ИСТОЧНИК KP.RU

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