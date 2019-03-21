2019-03-21T12:25:29+03:00
В мире

В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита

По словам первого зампред комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, британский премьер просто пытается любыми способами остаться на своей должности
Марина ВЕНЦОВА
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В Совфеде оценили слова Мэй об ответственности парламента за перенос брекситаВ Совфеде оценили слова Мэй об ответственности парламента за перенос брекситаФото: REUTERS
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Самым простым способом объяснить ситуацию с отсрочкой брексита для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй является перекладывание ответственности на парламент. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что у британского премьера хорошо получается создавать провокационные ситуации. Например, дело Скрипалей, где Мэй проявила себя «виртуозом». А вот, что касается вопроса брексита внутри страны, как утверждает Джабаров, у нее не получается.

«Она провалила два голосования. По старой британской традиции уже после первого отказа премьер-министр должна была подать в отставку», - сказал он в комментарии телеканалу RT.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава правительства Великобритании выступила с обращением к нации, в котором возложила ответственность за перенос сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на британский парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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