В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-21T12:25:29+03:00

В Совфеде оценили слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита Фото: REUTERS

По словам первого зампред комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, британский премьер просто пытается любыми способами остаться на своей должности

Изменить размер текста: A A

Самым простым способом объяснить ситуацию с отсрочкой брексита для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй является перекладывание ответственности на парламент. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что у британского премьера хорошо получается создавать провокационные ситуации. Например, дело Скрипалей, где Мэй проявила себя «виртуозом». А вот, что касается вопроса брексита внутри страны, как утверждает Джабаров, у нее не получается.

«Она провалила два голосования. По старой британской традиции уже после первого отказа премьер-министр должна была подать в отставку», - сказал он в комментарии телеканалу RT.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава правительства Великобритании выступила с обращением к нации, в котором возложила ответственность за перенос сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на британский парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU