В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита
Самым простым способом объяснить ситуацию с отсрочкой брексита для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй является перекладывание ответственности на парламент. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он считает, что у британского премьера хорошо получается создавать провокационные ситуации. Например, дело Скрипалей, где Мэй проявила себя «виртуозом». А вот, что касается вопроса брексита внутри страны, как утверждает Джабаров, у нее не получается.
«Она провалила два голосования. По старой британской традиции уже после первого отказа премьер-министр должна была подать в отставку», - сказал он в комментарии телеканалу RT.
Ранее сайт kp.ru писал, что глава правительства Великобритании выступила с обращением к нации, в котором возложила ответственность за перенос сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на британский парламент.
ИСТОЧНИК KP.RU