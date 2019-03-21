Синоптики прогнозируют, что лето 2019 года будет теплее обычного

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-21T12:29:09+03:00

Особенно жаркий июль ожидается на юге страны, а температурные показатели в Сибири могут даже побить прошлогодние значения

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Лето 2019 года в России будет значительнее теплее обычного. К такому выводу пришли сотрудники Гидрометцентра, которые составили примерный прогноз погоды сразу на несколько месяцев.

По оценках синоптиков, даже апрель выдастся довольно теплым для жителей отдельных регионов, а именно востока Северо-Западного федерального округа, севера Урала и Сибири и Чукотки. Май же покажется особенно жарким тем, кто обитает на севере Приволжского и Уральского округов, на Таймыре.

ИСТОЧНИК KP.RU